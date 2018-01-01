Цинциннати (WTA): Плишкова прошла Радваньску, Павлюченкова разгромила Крунич
Цинциннати Мастерс — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США) на хардовых кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом в около 2,8 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.
Даты: 13 – 19 августа
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 874 299 долларов
Действующая чемпионка: Гарбинье Мугуруса (Испания)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Слоан Стивенс (3), Анжелик Кербер (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Гарбинье Мугуруса (7), Петра Квитова (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко
Второй круг
14.08 22:30 Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6)
15.08 00:00 Виктория Кужмова (Словакия, Q) – Кристина Младенович (Франция)
15.08 02:00 Элина Свитолина (Украина, 5) – Светлана Кузнецова (Россия, WC)
15.08 03:30 Петра Квитова (Чехия, 8) – Серена Уильямс (США, SR)
15.08 17:00 Симона Халеп (Румыния, 1) – Айла Томлянович (Австралия, Q)
15.08 17:00 Леся Цуренко (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Первый круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) ؘ– Виктория Азаренко (Беларусь, WC) 7:6, 2:6, 4:6
Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Коллинз (США) 6:0, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония) – Барбора Стрыцова (Чехия) 6:3, 6:0
Александра Саснович (Беларусь, Q) – Виктория Кужмова (Словакия, Q) 0:6, 6:4, 1:6
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Стефани Фегель (Швейцария, Q) 6:4, 2:6, 7:6
Мэдисон Кис (США, 13) – Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) 3:6, 7:6, 6:4
Юлия Гергес (Германия, 10) – Кристина Младенович (Франция) 4:6, 2:3 (отказ Гергес)
Ирина Бегу (Румыния) – Айла Томлянович (Австралия, Q) 6:4, 3:6, 3:6
Арина Соболенко (Беларусь) – Йоханна Конта (Великобритания) 4:6, 6:3, 6:4
Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – Катержина Синякова (Чехия, LD) 2:6, 6:4, 6:1
Серена Уильямс (США, SR) – Дарья Гаврилова (Австралия) 6:1, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 11) – Ализе Корне (Франция, Q) 6:1, 5:7, 0:6
Ана Богдан (Румыния, Q) – Екатерина Макарова (Россия) 3:6, 2:6
Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) 3:6, 6:7(8)
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:4, 6:2
Татьяна Мария (Германия, Q) – Александра Киик (США, Q) 5:7, 6:3, 6:3
Маркета Вондроушова (Чехия, WC) – Эшли Барти (Австралия, 16) 3:6, 5:7
Тимя Бабош (Венгрия) – Аманда Анисимова (США, WC) 3:6, 4:6
Кайя Канепи (Эстония, Q) – Варвара Лепченко (США, Q) 2:6, 6:3, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Агнешка Радваньска (Польша) 6:3, 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Александра Крунич (Сербия) 6:1, 6:0
14.08 21:00 Кики Бертенс (Нидерланды) – Коко Вандевей (США)
14.08 21:00 Анастасия Севастова (Латвия) – Камила Джорджи (Италия, LL)
15.08 00:00 Петра Мартич (Хорватия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 12)
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