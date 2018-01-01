Цинциннати (WTA): Конта и Остапенко выбыли, Кузнецова вышла на Свитолину

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Цинциннати.

Цинциннати Мастерс — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США) на хардовых кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом в около 2,8 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 13 – 19 августа

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 874 299 долларов

Действующая чемпионка: Гарбинье Мугуруса (Испания)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Слоан Стивенс (3), Анжелик Кербер (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Гарбинье Мугуруса (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Второй круг

14.08 22:30 Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6)

15.08 00:00 Виктория Кужмова (Словакия, Q) – Кристина Младенович (Франция)

15.08 02:00 Элина Свитолина (Украина, 5) – Светлана Кузнецова (Россия, WC)

15.08 03:30 Петра Квитова (Чехия, 8) – Серена Уильямс (США, SR)

15.08 17:00 Симона Халеп (Румыния, 1) – Айла Томлянович (Австралия, Q)

15.08 17:00 Леся Цуренко (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)

Первый круг

Карла Суарес-Наварро (Испания) ؘ– Виктория Азаренко (Беларусь, WC) 7:6, 2:6, 4:6

Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Коллинз (США) 6:0, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония) – Барбора Стрыцова (Чехия) 6:3, 6:0

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Виктория Кужмова (Словакия, Q) 0:6, 6:4, 1:6

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Стефани Фегель (Швейцария, Q) 6:4, 2:6, 7:6

Мэдисон Кис (США, 13) – Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) 3:6, 7:6, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 10) – Кристина Младенович (Франция) 4:6, 2:3 (отказ Гергес)

Ирина Бегу (Румыния) – Айла Томлянович (Австралия, Q) 6:4, 3:6, 3:6

Арина Соболенко (Беларусь) – Йоханна Конта (Великобритания) 4:6, 6:3, 6:4

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – Катержина Синякова (Чехия, LD) 2:6, 6:4, 6:1

Серена Уильямс (США, SR) – Дарья Гаврилова (Австралия) 6:1, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 11) – Ализе Корне (Франция, Q) 6:1, 5:7, 0:6

14.08 18:00 Ана Богдан (Румыния, Q) – Екатерина Макарова (Россия)

14.08 18:00 Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция)

14.08 18:00 Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Магдалена Рыбарикова (Словакия)

14.08 18:00 Татьяна Мария (Германия, Q) – Александра Киик (США, Q)

14.08 18:00 Маркета Вондроушова (Чехия, WC) – Эшли Барти (Австралия, 16)

14.08 19:30 Тимя Бабош (Венгрия) – Аманда Анисимова (США, WC)

14.08 19:30 Кайя Канепи (Эстония, Q) – Варвара Лепченко (США, Q)

14.08 20:00 Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Агнешка Радваньска (Польша)

14.08 21:00 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Александра Крунич (Сербия)

14.08 21:00 Кики Бертенс (Нидерланды) – Коко Вандевей (США)

14.08 21:00 Анастасия Севастова (Латвия) – Камила Джорджи (Италия, LL)

15.08 00:00 Петра Мартич (Хорватия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 12)

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