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Цуренко одержала первую победу в Цинциннати

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Украинка не оставила Коллинз ни единого шанса.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Цинциннати.

В первом матче турнира украинке противостояла американка Даниэль Коллинз. Цуренко не испытала никаких проблем в этом поединке и, проиграв лишь 2 гейма, спокойно оформила заслуженный выход в следующую стадию.

Во втором круге она встретится с действующей чемпионкой турнира Гарбинье Мугурусой.

Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Коллинз (США) – 6:0, 6:2

Напомним, что предыдущим турниром Цуренко был Rogers Cup, на котором она вышла во второй раунд, но в матче против Суарес-Наварро не смогла доиграть встречу до конца.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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