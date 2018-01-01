Федерер: Надеюсь Зверев сможет стать первой ракеткой мира
Швейцарец Роджер Федерер пожелал немецкому теннисисту Александру Звереву завоевать однажды первую строчку мирового рейтинга.
"Надеюсь, Зверев однажды сможет стать лучшим. То, что у него великолепная техника и навыки - это очевидный факт. Он каждый день должен учиться, чтобы становиться сильнее, тогда сможет прогрессировать. Может, ему удастся сохранить силы и форму до 40 лет.
Стать первой ракеткой мира всегда сложно. Это огромный вызов и проверка не только уровня игры, но и ментальных способностей игрока. Если посмотреть список первых ракеток мира, то их было не так много.
Надеюсь, что ему удастся стать одним из них. Он обладает огромным талантом", - цитирует слова Федерера Daily Express.
Ранее Федерер высказася о молодых игроках.
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