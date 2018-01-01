Федерер: Надеюсь Зверев сможет стать первой ракеткой мира

Роджер Федерер высказал поддержку немцу Александру Звереву.

Швейцарец Роджер Федерер пожелал немецкому теннисисту Александру Звереву завоевать однажды первую строчку мирового рейтинга.

"Надеюсь, Зверев однажды сможет стать лучшим. То, что у него великолепная техника и навыки - это очевидный факт. Он каждый день должен учиться, чтобы становиться сильнее, тогда сможет прогрессировать. Может, ему удастся сохранить силы и форму до 40 лет.

Стать первой ракеткой мира всегда сложно. Это огромный вызов и проверка не только уровня игры, но и ментальных способностей игрока. Если посмотреть список первых ракеток мира, то их было не так много.

Надеюсь, что ему удастся стать одним из них. Он обладает огромным талантом", - цитирует слова Федерера Daily Express.

Ранее Федерер высказася о молодых игроках.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!