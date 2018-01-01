Надаль отказался от участия в турнире в Цинциннати

Турнир серии Мастерс пройдет без участия первой ракетки мира.

После победы в Rogers Cup первая ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира серии Мастерс в Цинциннати.

По завершении матча в интервью сайту ATP Надаль заявил, что его организму необходим отдых, поэтому он пропустит следующий турнир.

"К сожалению, я вынужден заявить, что не буду выступать в Цинциннати в этом году. Причиной тому стало мое физическое состояние. Мне нужно подумать о моем здоровье, чтобы оставаться в форме, как сейчас. Я хочу выразить благодарность своему другу Андре Силве, турнирному директору в Цинциннати, который вошел в мое положение и ситуацию.

Я очень люблю теннис и хочу играть во всех турнирах. Но иногда мое тело ясно дает понять, что нужно взять паузу. А впереди у меня еще полуфинал Кубка Дэвиса после Открытого чемпионата США по теннису", - сказал Надаль.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль стал четвертым в истории обладателем 80-ти трофеев в карьере.

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