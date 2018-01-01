Надаль стал четвертым в истории обладателем 80 титулов в карьере
Рафаэль Надаль вошел в историю мирового тенниса.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль завоевал 80-й титул в карьере, победив в турнире Rogers Cup в Торонто.
По количеству титулов испанец стал четвертым в истории мирового тенниса. До него такой же отметки достигали Джимми Коннорс (109 титулов), Роджер Федерер (98) и Иван Лендл (94).
Ранее сообщалось, что Надаль обогнал Федерера по количеству титулов, завоеванных к 32 годам.
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