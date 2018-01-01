Свитолина: Я не была в игре на все 100%

Украинка – о поражении на турнире в Монреале.

Элина Свитолина прокомментировала поражение от Слоан Стивенс в полуфинале престижного турнира Rogers Cup.

"Думаю, я не была в игре на все 100%. Стивенс начала матч действительно хорошо. У меня игра то шла, то не шла. Вот почему мне не удалось дать самой себе шанс отыграть здорово. Она хорошо играла, в важные моменты она действительно была в игре. Вот что составило разницу, потому что у нас было много трудных геймов. Даже в первом сете, я вернулась в матч, у меня был шанс сделать счет 5-4. Во второй партии то же самое. Думаю, она была просто лучше в важные моменты.

Что было не так? Все понемногу, мы люди, такое случается. Не каждый день мы чувствуем себя на все 100%. Я просто старалась это перебороть. К сожалению, сегодня этого не хватило. Стивенс отлично пробивала по мячу, была в игре, а важные мячи решили все. Она отыграла более надежно, чем я. Она лидировала, потом я догоняла, потом снова игра у меня шла то лучше, то хуже. Это единственное, в чем была разница. Да, просто сегодня я не была на 100% готова физически и психологически. Единственное, что я могу сделать, это только восстановиться и быть готовой к следующему турниру, проанализировать, что я сделала не так. Она показала отличный теннис на важных мячах, нужно отдать ей должное. Я уверена, что она может быть довольна тем, как справилась со всем, когда были эти длинные геймы.

В последний раз мы играли давно, наверное, четыре года назад. Я не помню многое из этого матча. Сегодня был другой сценарий. Я просто старалась играть в свой лучший теннис. К сожалению, этого не произошло. Не думаю, что на мое состояние повлияло расписание. Да, вчера после всего я вернулась в свою комнату только к часу ночи, но не в этом дело. Нормально, что иногда ты чувствуешь себя немного хуже в другой день. Сегодня, к сожалению, это случилось в полуфинале. Это очень расстраивает. Из этой недели я могу почерпнуть для себя много позитивных моментов. У меня была на самом деле трудная сетка с самого старта. Я обыграла хороших игроков на этой неделе. Турнир точно показал, что я на правильном пути, чувствую себя гораздо лучше", – приводит слова украинки btu.org.ua со ссылкой на asapsports.com

Напомним, чемпионка Rogers Cup 2017 Элина Свитолина не сумела защитить титул, уступив в полуфинале турнира Слоан Стивенс. С новой недели наша теннисистка опустится на 7-ю позицию рейтинга WTA.

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