Свитолина упадет на седьмое место рейтинга WTA

Украинка не сумела защитить очки на престижном турнире Rogers Cup.

Чемпионка Rogers Cup 2017 Элина Свитолина не сумела защитить титул в этом году, уступив в полуфинале соревнований Слоан Стивенс.

По просчетам iSport.ua, украинка потеряла 550 очков и опустится c новой недели (13 августа) на седьмую позицию рейтинга WTA.

Ранее сообщалось о том, что наша теннисистка сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати.

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