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Rogers Cup: Свитолина не сумела защитить титул

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Украинская теннисистка уступила в полуфинале турнира в Монреале.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Чемпионка Rogers Cup 2017 Элина Свитолина не сумела защитить титул.

В финал турнира украинку не пустила третья ракетка мира Слоан Стивенс – 6:3, 6:3.

Полуфинальный матч продолжался 1 час и 40 минут, за которые американка ни разу не подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету нашей теннисистки 1 эйс, 2 двойные ошибки на подаче и два брейка.

За титул турнира категории Premier в Монреале Стивенс сыграет в финале с румынкой Симоной Халеп.

На нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Rogers Cup 2018.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Монреаль, Слоан Стивенс, Rogers Cup
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