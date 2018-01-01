Rogers Cup: Свитолина не сумела защитить титул

Украинская теннисистка уступила в полуфинале турнира в Монреале.

Чемпионка Rogers Cup 2017 Элина Свитолина не сумела защитить титул.

В финал турнира украинку не пустила третья ракетка мира Слоан Стивенс – 6:3, 6:3.

Полуфинальный матч продолжался 1 час и 40 минут, за которые американка ни разу не подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету нашей теннисистки 1 эйс, 2 двойные ошибки на подаче и два брейка.

За титул турнира категории Premier в Монреале Стивенс сыграет в финале с румынкой Симоной Халеп.

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