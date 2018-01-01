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Свитолина – Стивенс: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Rogers Cup

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Букмекеры определили фаворита матча Свитолина – Стивенс в рамках 1/2 финала турнира в Монреале.
Прогноз на матч Свитолина – Стивенс от букмекеров
Прогноз на матч Свитолина – Стивенс от букмекеров
Tenis Dunyasi Magazine

Элина Свитолина второй год кряду сыграет в полуфинале Rogers Cup. За выход в финал турнира в Монреале нашей теннисистке придется сразиться с третьей ракеткой мира Слоан Стивенс.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке на стороне украинки.

Так, компания bwin принимает ставки на победу Элины с коэффициентом 1,87, а на американку – 1,91.

Напомним, встреча Свитолина – Стивенс состоится 12 августа предположительно в 01:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Rogers Cup 2018.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Монреаль, Слоан Стивенс, Rogers Cup, прогноз, ставки букмекеров
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