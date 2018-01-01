Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир в Лондон

Рафаэль Надаль попробует впервые выиграть Итоговый турнир.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Монреале обыграл хорвата Марина Чилича – 2:6, 6:4, 6:4. Испанец также первым забронировал себе путевку на Итоговый турнир в Лондоне, набрав 6130 очков в Чемпионском рейтинге ATP.

Надаль уже в 14-й раз кряду отобрался на ATP Finals, однако еще ни разу не выигрывал данный турнир.

Отметим, что Итоговый турнир пройдет с 11-го по 18-е ноября в Лондоне на О2 арене. В минувшем сезона на ATP Final триумфовал болгарин Григор Димитров.

Добавим, что в полуфинале Rogers Cup Надаль сыграет против россиянина Карена Хачянова. Матч состоится в ночь с субботы на воскресенье, 12-го августа. Начало – в 03:00 по киевскому времени.

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