Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир в Лондон

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Монреале обыграл хорвата Марина Чилича – 2:6, 6:4, 6:4. Испанец также первым забронировал себе путевку на Итоговый турнир в Лондоне, набрав 6130 очков в Чемпионском рейтинге ATP.

Надаль уже в 14-й раз кряду отобрался на ATP Finals, однако еще ни разу не выигрывал данный турнир.

