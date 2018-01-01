Свитолина и Цуренко сыграют в основной сетке турнира в Цинциннати
Украинские теннисистки сыграют на турнире в Цинциннати перед US Open.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко выступят на турнире серии WTA Premier в Цинциннати.
Свитолина продолжает борьбу на турнире в Монреале и начнет свои выступление в Цинциннати со второго раунда.
Цуренко стартует с первого раунда матчем против американки Даниэль Коллинс (WTA 35). Теннисистки встретятся впервые между собой. Поединок запланирован на понедельник, 13-е августа.
Напомним, что Свитолина накануне прошла бельгийку Элизе Мертенс и вышла в полуфинал Rogers Cup, где ей предстоит сыграть со Слоан Стивенс.
Смотрите также видео обзор матча в Монреале Свитолина – Мертнес.
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