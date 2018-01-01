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Свитолина и Цуренко сыграют в основной сетке турнира в Цинциннати

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Украинские теннисистки сыграют на турнире в Цинциннати перед US Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко выступят на турнире серии WTA Premier в Цинциннати.

Свитолина продолжает борьбу на турнире в Монреале и начнет свои выступление в Цинциннати со второго раунда. 

Цуренко стартует с первого раунда матчем против американки Даниэль Коллинс (WTA 35). Теннисистки встретятся впервые между собой. Поединок запланирован на понедельник, 13-е августа.

Напомним, что Свитолина накануне прошла бельгийку Элизе Мертенс и вышла в полуфинал Rogers Cup, где ей предстоит сыграть со Слоан Стивенс.

Смотрите также видео обзор матча в Монреале Свитолина – Мертнес.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Цинциннати
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