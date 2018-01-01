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Свитолина – Мертенс: видео обзор четвертьфинала Rogers Cup

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Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монреале.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Rogers Cup

Пятая ракетка мира Элина Свитолина продолжает защиту титула на турнире в Монреале. В четвертьфинальном матче украинка в двух сетках разобралась с бельгийкой Элизой Мертнес – 7:5, 6:3.

Напомним, что в полуфинале украинка сыграет с третьей ракеткой мира Слоан Стивенс. Матч состоится в воскресенье, 12-го августа. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Добавим, что Свитолина действующая чемпионка Rogers Cup в Монреале.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Rogers Cup
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