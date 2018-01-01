Свитолина – Мертенс: видео обзор четвертьфинала Rogers Cup

Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монреале.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина продолжает защиту титула на турнире в Монреале. В четвертьфинальном матче украинка в двух сетках разобралась с бельгийкой Элизой Мертнес – 7:5, 6:3.

Напомним, что в полуфинале украинка сыграет с третьей ракеткой мира Слоан Стивенс. Матч состоится в воскресенье, 12-го августа. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Добавим, что Свитолина действующая чемпионка Rogers Cup в Монреале.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!