Свитолина – о матче со Стивенс: Это будет захватывающе, я счастлива вновь быть в полуфинале

Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы на Элизой Мертенс.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина на пути к полуфиналу Rogers Cup обыграла бельгийку Элизу Мертенс, после чего пообщался с прессой.

"Я думаю, что Мертенс начала матч очень хорошо. Она великолепно била и все складывалось в ее пользу. Я просто должна была принимать ее удары из разных точек. Я пыталась цепляться за каждый мяч в первом сете, чтобы как можно дольше оставаться в игре. Думаю, это действительно помогло мне чтобы вернуть мой ритм, а затем я наносила все больше и больше своих ударов. Думаю, это был ключ к победе.

Мертенс потрясающе играла в Австралии (Свитолина вылетела от Мертенс в 1/4 финала Australian Open – прим), поэтому сегодня я ожидала что-то подобное. Я знала, как она ударяет по мячу и просто пытался быть готовым к этому. Определенно это помогло.

Матч со Стивенс? Это будет захватывающе. Слоан вернулась и отлично играет. Это будет еще один сложный полуфинал. Я очень довольна своей игрой сегодня. Я счастлива снова оказаться в полуфинале Rogers Cup", – сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в полуфинале украинка сыграет с третьей ракеткой мира Слоан Стивенс. Матч состоится в воскресенье, 12-го августа. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

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