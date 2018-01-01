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Свитолина в двух сетах разобралась с Мертенс и вышла в полуфинал Rogers Cup

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Элина Свитолина продолжает защиту титула на турнире в Монреале.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина без особых проблем пробилась в полуфинал Rogers Cup, обыграв в двух сетах бельгийку Элизе Мертенс – 7:5, 6:3.

Свитолина неудачно начала матч, проиграв четыре гейма подряд, два из которых на своей подаче. Все же Элина сумела изменить ход игры, записав на свой счет 4 брейка и таки вырвав победу в первом сете.

Во второй партии теннисистки уверенно брали свои подачи. В середине сета Мертенс допустила ошибку, позволив Свитолиной сделать брейк. Далее было дело техники – Элина спокойной довела матч до победы.

Таким образом Свитолина в двух сетах справилась с Мертенс и вышла в полуфина турнира в Монреале. 

Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) 7:5, 6:3.

За право сыграть в финале Свитолина поборется против 3-й ракетки мира Слоан Стивенс. Матч состоится в воскресенье, 12-го августа. Ориентировочное начало – 18:00 по киевскому времени.

C расписанием и результатами Rogers Cup (WTA) вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Rogers Cup Cup
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