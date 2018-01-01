Переключиться на мобильную версию

Свитолина – Мертенс: прогноз и ставки букмекеров на матч Rogers Cup

Комментариев: 0
Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал на турнире в Монреале.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Йохану Конту. 

За выход в полуфинал украинка поборется с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс.

Букмекеры из bet 365 отдают небольшое предпочтение Свитолиной. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,44. Успех Мертнес оценивается в 2,75.

Матч Свитолина – Мертенс состоится в ночь с пятницы на субботу, 11 августа. Начало встречи – 03:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинка действующая обладательница титула турнира в Монреале.

C расписанием и результатами Rogers Cup (WTA) вы можете ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Элиза Мертенс, Rogers Cup
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь