Свитолина – Мертенс: прогноз и ставки букмекеров на матч Rogers Cup

Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал на турнире в Монреале.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Йохану Конту.

За выход в полуфинал украинка поборется с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс.

Букмекеры из bet 365 отдают небольшое предпочтение Свитолиной. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,44. Успех Мертнес оценивается в 2,75.

Матч Свитолина – Мертенс состоится в ночь с пятницы на субботу, 11 августа. Начало встречи – 03:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинка действующая обладательница титула турнира в Монреале.

C расписанием и результатами Rogers Cup (WTA) вы можете ознакомиться здесь.

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