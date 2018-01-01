Свитолина: Мне предлагали принять израильское гражданство
Элина Свитолина рассказала, какую страну могла представлять в профессиональном теннисе.
Пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что когда она только начинала играть в теннис ей предлагали сменить гражданство.
"Предложение о смене гражданства получила, еще когда мне было 11 или 12 лет. Предлагали принять израильское гражданство. Сейчас уже нет смысла, потому что я точно не поменяю гражданства.
В теннисе есть правило, что если ты играл за одну страну, то уже не можешь выступать за другую на различных турнирах", – сказала Свитолина в интервью ОТДУШИВДУШИ.
Напомним, Свитолина легко обыграла Конту и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.
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