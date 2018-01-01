Свитолина рассказала о частных уроках для арабских шейхов

Украинка дала откровенное интервью.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о практике проведения частных уроков тенниса в арабских странах.

"Обычно мои частные уроки стоят от 500 долларов и выше. В Арабских Эмиратах, в Дохе очень любят теннис. Некоторые шейхи могут пригласить тебя на целую неделю. Ты живешь у них, тренируясь один час в день. Тебя встречают на Bentley, селят в пятизвездочный отель… На кортах ставят большие вентиляторы, чтобы шейху не было жарко, вокруг все сидят, общаются, кушают фрукты и иногда поигрывают в теннис.

Такие предложения поступают некоторым игрокам. Мне тоже предлагали подобное, но, к сожалению, в итоге не сложилось из-за графика", – рассказала Свитолина в интервью программе "От души в душу".

Напомним, Свитолина легко обыграла Конту и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.

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