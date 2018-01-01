Переключиться на мобильную версию

Бузарнеску поблагодарила Свитолину за помощь

Комментариев: 0
Румынка посвятила Свитолиной пост.
Михаэла Бузарнеску
Михаэла Бузарнеску
Михаэла Бузарнеску / Twitter

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску выразила благодарность своей сопернице Элине Свитолиной за помощь, оказанную на корте.

"Спасибо тебе, Элина, за твою помощь на корте! Я вернусь и мы сможем доиграть третий сет", - написала Михаэла.

Напомним, румынка получила тяжелую травму во время матча со Свитолиной и досрочно завершила игру.

Ранее сообщалось, что Свитолина написала слова поддержки травмированной сопернице

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, Михаэла Базурнеску, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь