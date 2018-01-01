Бузарнеску поблагодарила Свитолину за помощь
Румынка посвятила Свитолиной пост.
Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску выразила благодарность своей сопернице Элине Свитолиной за помощь, оказанную на корте.
"Спасибо тебе, Элина, за твою помощь на корте! Я вернусь и мы сможем доиграть третий сет", - написала Михаэла.
Напомним, румынка получила тяжелую травму во время матча со Свитолиной и досрочно завершила игру.
Ранее сообщалось, что Свитолина написала слова поддержки травмированной сопернице.
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