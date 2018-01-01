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Свитолина: Знала, чего ожидать от Конты

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Украинка рассказала, как прошла в четвертьфинал турнира в Монреале.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Действующая чемпионка Rogers Cup украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над британской теннисисткой Йоханной Контой в третьем раунде соревнований - 6:3, 6:4.

"В прошлом у нас были тяжелые матчи, поэтому я знала, чего можно ожидать от Йоханны. Я была готова к тяжелой встрече. Тем не менее мне удалось показать высокий уровень тенниса в обоих сетах. 

Во второй партии я почувствовала, что играю лучше и лучше с каждым розыгрышем. В итоге я рискнула и получила за это награду в виде брейка. Я очень довольна тем, как сыграла", – передает слова Свитолиной официальный сайт WTA. 

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Монреаль, Йоханна Конта
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