Свитолина: Знала, чего ожидать от Конты

Украинка рассказала, как прошла в четвертьфинал турнира в Монреале.

Действующая чемпионка Rogers Cup украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над британской теннисисткой Йоханной Контой в третьем раунде соревнований - 6:3, 6:4.

"В прошлом у нас были тяжелые матчи, поэтому я знала, чего можно ожидать от Йоханны. Я была готова к тяжелой встрече. Тем не менее мне удалось показать высокий уровень тенниса в обоих сетах.

Во второй партии я почувствовала, что играю лучше и лучше с каждым розыгрышем. В итоге я рискнула и получила за это награду в виде брейка. Я очень довольна тем, как сыграла", – передает слова Свитолиной официальный сайт WTA.

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