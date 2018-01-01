Переключиться на мобильную версию

Монреаль: Свитолина легко обыграла Конту и вышла в четвертьфинал

Комментариев: 0
Элина Свитолина продолжает защиту своего титула чемпионки.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Rogers Cup в Монреале, обыграв британку Йоханну Конту – 6:3, 6:4.

Матч продолжался всего 1 час и 24 минуты. В первом сете Свитолиной хватило брейка в четвертом гейме. Во втором теннисистки устроили небольшие качели, когда сперва украинка повела с брейком 2:1, потом Элина начудила и проиграла три гейма подряд, но дальше наступила очередь Конты ошибаться – Свитолина взяла четыре гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

В четвертьфинале соперницей украинки будет бельгийка Элизе Мертенс/

Напомним, в предыдущем раунде Свитолина с трудом обыграла Бузарнеску.

Элина Свитолина (Украина, 5) - Йоханна Конта (Великобритания) 6-3, 6-4

Добавим, что Свитолина действующая чемпионка Rogers Cup в Монреале.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, теннис, Rogers Cup
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь