Монреаль: Свитолина легко обыграла Конту и вышла в четвертьфинал

Элина Свитолина продолжает защиту своего титула чемпионки.

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Rogers Cup в Монреале, обыграв британку Йоханну Конту – 6:3, 6:4.

Матч продолжался всего 1 час и 24 минуты. В первом сете Свитолиной хватило брейка в четвертом гейме. Во втором теннисистки устроили небольшие качели, когда сперва украинка повела с брейком 2:1, потом Элина начудила и проиграла три гейма подряд, но дальше наступила очередь Конты ошибаться – Свитолина взяла четыре гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

В четвертьфинале соперницей украинки будет бельгийка Элизе Мертенс/

Напомним, в предыдущем раунде Свитолина с трудом обыграла Бузарнеску.

Элина Свитолина (Украина, 5) - Йоханна Конта (Великобритания) 6-3, 6-4

Добавим, что Свитолина действующая чемпионка Rogers Cup в Монреале.

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