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Долгополов перенес операцию и сказал, когда вернется на корт

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Проблемы с кистью не удалось решить без хирургического вмешательства.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился своей фотографией после операции, а также сообщил, что больше не сыграет в 2018 году.

 

 

Всем привет🙂👋🏻 как Вы наверное заметили,я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе🐶✌🏻 Hey guys👋🏻 as you probably noticed I haven’t been playing much tennis this year. Had an ongoing wrist injury since after Australian open. We tried to heal it without surgery,but didn’t succeed. The surgery went well and we hope to recover soon. You won’t see me on court until 2019. Will keep you posted,take care❤️ #thedog

Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

 

Напомним, что последний матч Долгополов сыграл в Риме против Новака Джоковича (1:6, 3:6).

Украинец пропустит уже третий мейджор в этом сезоне.

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Теги: теннис, Александр Долгополов
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