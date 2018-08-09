Долгополов перенес операцию и сказал, когда вернется на корт

Проблемы с кистью не удалось решить без хирургического вмешательства.

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился своей фотографией после операции, а также сообщил, что больше не сыграет в 2018 году.

Напомним, что последний матч Долгополов сыграл в Риме против Новака Джоковича (1:6, 3:6).

Украинец пропустит уже третий мейджор в этом сезоне.

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