Свитолина написала слова поддержки травмированной сопернице

Элина Свитолина поддержала Михаэлу Бузарнеску, получившую травму в матче с украинкой.

Первая ракетка Украины поддержала свою соперницу по второму кругу турнира в Монреале, которая получила травму в решающем сете

"Очень тяжело видеть как игроки получают травму прямо на корте. Михаэла, желаю тебе скорейшего выздоровления! Будь сильной!", - написала Свитолина в своем Twiitter.

Напомним, что румынка Михаэла Бузарнеску получила травму при счете 3:4 в решающем сете, после чего смогла покинуть корт только в инвалидном кресле с помощью медперсонала.

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