Свитолина с трудом обыграла Бузарнеску в стартовом матче Rogers Cup

Украинка Элина Свитолина стартовала на Rogers Cup со второго круга против румынки Михаэлы Бузарнеску.

Свитолина перед поединком излучала уверенность, держа в уме два обидных поражения от румынки. Отметим, что пятая ракетка мира уже дважды вылетала от Михаэлы: сперва в третьем раунде Ролан Гаррос, а через три недели и на турнире в Бирмингеме.

Поединок пришлось немного задержать из-за дождя, но все же он состоялся.

Элина, словно вихрь, налетела на свою соперницу на стартовых минутах игры, взяв четыре стартовых гейма подряд. Бузарнеску проиграла две своих подачи, однако пришла в себя и попыталась вернуться в игру в середине партии, оформив один брейк. Особо румынка из этого ничего не извлекла. Таким образом, Свитолина повела в счете – 6:3 .

Во втором сете теннисистки уверенно брали свои подачи. Далее обе обменялись брейками в середине сета. Свитолина была в роли догоняющей, однако сумела перевести партию на тай-брейк. При счете 5:2 в пользу украинки, казалось, Бузарнеску обречена на вылет. Однако румынка сумела взять 5 геймов подряд и сравнять счет во встрече.

Старт решающего сета был полностью за Михаэлой. Бузарнеску повела в счете 3:0, однако Свитолина нашла в себе силы, чтобы отыграться и даже выйти вперед. В одном из эпизодов румынка неудачно упала и серьезно повредила голеностоп, что не позволило ей продолжить матч.

Таким образом, Свитолина стартовала на Rogers Cup c тяжелейшей победы, а Бузарнеску увезли на каталке с бандажом на ноге. Похоже, Михаэла будет вне игры, как минимум месяц. В следующем раунде Элина сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко – Йоханна Конта.

Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7(7), 4:3 (отказ)

Добавим, что Свитолина действующая чемпионка Rogers Cup в Монреале.

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