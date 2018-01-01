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Rogers Cup (WTA): Цуренко не смогла продолжить матч против Суарес-Наварро

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Леся Цуренко травмировалась во втором сете поединка Rogers Cup против испанки Карлы Суарес-Наварро.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинка Леся Цуреко во втором раунде Rogers Cup в Монреале предстояло сыграть против испанки Карлы Суарес-Наварро.

Цуренко уступила первый сет в напряженной борьбе. Леся взяла две подачи на приеме, однако позволила сделать испанке три брейка – 6:4.

Во втором сете теннисистки удачно играли на своих подачах, но при счете 3:2 в пользу Суарес-Наварро у Цуренко возникли проблемы с поясницей. После медосмотра возле корта украинка не смогла продолжить матч.

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Леся Цуренко (Украина) 6:4, 3:2 (отказ)

Таким образом, Суарес-Наварро идет дальше, где в третьем круге сыграет с победительницей пары Франсуа Абанда – Слоан Стивенс. 

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Rogers Cup
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