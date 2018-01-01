Свитолина – Бузарнеску: видео трансляция матча Rogers Cup

Элина Свитолина начнет защиту титула на турнире в Монреале матчем против румынки Михаэлы Бузарнеску.

Элина Свитолина стартует на Rogers Cup в Монреале со второго круга матчем против румынки Михаэлы Бузарнеску.

Ориентировочное начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.

Отметим, что пятая ракетка мира уже дважды вылетала от румынки: сперва в третьем раунде Ролан Гаррос, а через три недели и на турнире в Бирмингеме.

Букмекеры накануне матча отдают предпочтение украинской теннисистке. Так, ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1,68. Успех Бузарнеску – 2,37.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!