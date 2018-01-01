Дель Потро: Три года назад думал о завершении карьеры

Аргентинец рассказал, как переживал проблемы с запястьем.

Четвертая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро рассказал, о том какие проблемы испытывал три года назад, а также поделился впечатлениями от этого сезона.

“Три года назад я думал о завершении карьеры. Несколько месяцев я постоянно был в состоянии депрессии, потому что мне никак не удавалось решить проблемы с запястьем. Вы даже представить себе не можете, как я сейчас рад снова играть в теннис, вернуться в топ-5, выигрывать титулы и показывать, может быть, лучшую игру в жизни.

Я провожу один из лучших сезонов в карьере, и это потрясающе. Я не ожидал, что такое будет возможно после всех проблем, так что я просто хочу наслаждаться вторым шансом на теннисную жизнь”,- приводит слова аргентинца официальный сайт АТР.

Напомним, что дель Потро является участником Rogers Cup в Торонто. На нашем сайте доступны расписание и все результаты турнира.

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