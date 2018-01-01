Суарес-Наварро – Цуренко: видео трансляция матча второго круга Rogers Cup

Леся Цуренко во втором круге турнира в Монреале померяется силами с испанкой Карлой Суарес–Наварро.

Украинка Леся Цуренко с победы стартовала на Rogers Cup в Монреале, обыграв британку Кэйти Бутлер.

Во втором раунде Цуренко сыграет против испанки Карлы Суарес–Наварро. Матч состоится в среду, 8-го августа. Ориентировочное начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

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(плеер с видео будет доступен за несколько минут до начала матча)

Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение испанке. Так, ставки на победу Суарес-Наварро принимаются с коэффициентом 1,83. Успех Цуренко оценивается в 2,13.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Цуренко сыграли в футбол за сборную WTA против Монреаль Импакт.

На нашем сайте доступны расписание и все результаты Rogers Cup.

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