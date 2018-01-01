Переключиться на мобильную версию

Суарес-Наварро – Цуренко: видео трансляция матча второго круга Rogers Cup

Комментариев: 0
Леся Цуренко во втором круге турнира в Монреале померяется силами с испанкой Карлой Суарес–Наварро.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинка Леся Цуренко с победы стартовала на Rogers Cup в Монреале, обыграв британку Кэйти Бутлер. 

Во втором раунде Цуренко сыграет против испанки Карлы Суарес–Наварро. Матч состоится в среду, 8-го августа. Ориентировочное начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.

(плеер с видео будет доступен за несколько минут до начала матча)

Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение испанке. Так, ставки на победу Суарес-Наварро принимаются с коэффициентом 1,83. Успех Цуренко оценивается в 2,13. 

Ранее сообщалось, что Свитолина и Цуренко сыграли в футбол за сборную WTA против Монреаль Импакт.

На нашем сайте доступны расписание и все результаты Rogers Cup.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Леся Цуренко, Rogers Cup
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь