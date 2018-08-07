Свитолина и Цуренко сыграли в футбол за сборную WTA против Монреаль Импакт

Женская теннисная ассоциация провела показательный футбольный матч накануне старта Rogers Cup в Монреале.

Элина Свитолина и Леся Цуренко присоединились к другим участницам турнира WTA Premier 5 в Монреале (Канада) в рамках показательного футбольного матча.

За девушек также сыграли Дарья Гаврилова, Дарья Касаткина и Кристина Младенович, а соперниками теннисисток стали футболисты клуба Монреаль Импакт.

Напомним, Леся Цуренко успешно стартовала на Rogers Cup, обыграв в первом раунде Кэйти Бутлер, а Элина Свитолина начнет свои выступления со второго круга, где сыграет с победительницей пары Ван Цян – Бузарнеску.

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