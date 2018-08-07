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Свитолина и Цуренко сыграли в футбол за сборную WTA против Монреаль Импакт

Комментариев: 1
Женская теннисная ассоциация провела показательный футбольный матч накануне старта Rogers Cup в Монреале.
Леся Цуренко и Элина Свитолина
Леся Цуренко и Элина Свитолина

Элина Свитолина и Леся Цуренко присоединились к другим участницам турнира WTA Premier 5 в Монреале (Канада) в рамках показательного футбольного матча.

За девушек также сыграли Дарья Гаврилова, Дарья Касаткина и Кристина Младенович, а соперниками теннисисток стали футболисты клуба Монреаль Импакт.

Напомним, Леся Цуренко успешно стартовала на Rogers Cup, обыграв в первом раунде Кэйти Бутлер, а Элина Свитолина начнет свои выступления со второго круга, где сыграет с победительницей пары Ван Цян – Бузарнеску.

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Теги: футбол, теннис, вне игры, фото, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Монреаль Импакт
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Комментариев (1)
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ultradetka    07.08.2018, 10:13
Оценка:  0
ultradetka
Рекламу с этой Свитолиной видела..с какую-то воду рекламирует,запомнился ее странный голос.,но не марка воды.До этого и не знала,кто это
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