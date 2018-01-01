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Цуренко одержала победу в первом раунде Rogers Cup

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Кэйти Бутлер не смогла оказать серьезного сопротивления.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
xsport.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала с победы на Rogers Cup в Монреале.

В первом круге ей противостояла британская спортсменка Кэйти Бутлер. Цуренко без проблем одержала уверенную победу в двух сетах – 6:4, 6:2. Британка смогла навязать борьбу лишь в первом сете, но при счете 4:4 проиграла свою подачу, тем самым облегчив жизнь Цуренко.

Во втором круге украинская теннисистка сыграет против победительницы матча Наоми Осака – Карла Суарес Наварро. Отметим, что любая из возможных соперниц значительно превышает в классе Кэйти Бутлер.

Напомним, что со второго круга свои выступления на турнире начнет Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Rogers Cup
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