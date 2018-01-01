Цуренко – Болтер: видео трансляция матча первого круга Rogers Cup (WTA)

Леся Цуренко стартует на турнире в Монреале поединком против британки Кэйти Бултер.

Украинка Леся Цуренко стартует на Rogers Cup. В первом круге наша теннисистка сыграет против британки Кэйти Бултер.

Начало встречи – в 22:10.

Также смотрите видео трансляцию матча Цуренко – Бултер.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение украинке. Так, ставки на победу Цуренко принимаются с коэффициентом 1,41. Успех Бултер – 3,24.

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