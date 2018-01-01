Долгополов отказался от участия на US Open

Александр Долгополов пропустит уже третий мэйджор в сезоне.

Украинец Александр Долгополов все никак не восстановится от травмы запястья и пропустит третий в этом сезоне турнир серии Большего шлема – US Open.

По информации журналиста Ренди Уолкера, место украинца в основной займет россиянин Михаил Юнжный, для которого мэйджор будет последним в карьере. 36-летний россиянин принял решение завершить карьеру в сентябре, сыграв свой последний St. Petersburg Open.

Напомним, что травма кисти не позволила Долгополову сыграть на Ролан Гаррос, а также Уимблдоне. Последний свой матч украинец провел 14 мая на турнире в Риме, вылетев в первом же круге от Новака Джоковича.

В основной сетке US Open Украину будут представлять Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская. А вот Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Завацкая попробуют пробиться в основную сетку через квалификацию. Также через отборочные матчи придется пройти Сергею Стаховскому и Илье Марченко.

Ранее Элина Свитолина заявила, что постарается сыграть на US Open на 100%.

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