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Свитолина: Проиграв в первом круге Уимблдона, сразу приступила к тренировкам

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Украинка сенсационно проиграла в первом же матче турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как отнеслась к неудачному выступлению на Уимблдоне.

"На следующий день после поражения в первом круге Уимблдона я приступила к тренировочным занятиям. По правде говоря, меня очень расстроило собственное выступление в Лондоне. Травяной сезон получился не самым успешным. Когда вы чем-то недовольны, нужно что-то изменить в себе и снова приступить к работе. Я много тренировалась, моя цель – успешное выступление во второй части сезона", — цитирует Свитолину официальный сайт WTA. 

Напомним, Свитолина завершила выступления на Уимблдоне после первого круга соревнований.

Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 5-м месте чемпионской гонки WTA.

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Теги: Элина Свитолина, Уимблдон, теннис, тренировки
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