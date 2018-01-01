Свитолина: Проиграв в первом круге Уимблдона, сразу приступила к тренировкам

Украинка сенсационно проиграла в первом же матче турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как отнеслась к неудачному выступлению на Уимблдоне.

"На следующий день после поражения в первом круге Уимблдона я приступила к тренировочным занятиям. По правде говоря, меня очень расстроило собственное выступление в Лондоне. Травяной сезон получился не самым успешным. Когда вы чем-то недовольны, нужно что-то изменить в себе и снова приступить к работе. Я много тренировалась, моя цель – успешное выступление во второй части сезона", — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Напомним, Свитолина завершила выступления на Уимблдоне после первого круга соревнований.

Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 5-м месте чемпионской гонки WTA.

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