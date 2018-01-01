Rogers Cup (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Торонто.

Открытый чемпионат Канады, или Rogers Cup, – профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Монреале и Торонто (Канада) на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде.

Даты: 6 – 12 августа

Покрытие: хард

Призовой фонд: 5 315 025 долларов

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (2), Хуан Мартин Дель Потро (3), Кевин Андерсон (4), Григор Димитров (5), Марин Чилич (6), Доминик Тим (7), Джон Изнер (8)

Украинки на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

06.08.201818:00Джаред Доналдсон (США, LD) – Бенуа Пэр (Франция) –

06.08.201818:00Петер Полански (Канада, WC) – Мэттью Эбден (Австралия) –

06.08.201818:00Юити Сугита (Япония) – Илья Ивашко (Беларусь, Q) –

06.08.201819:30Петер Гоёвчик (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания) –

06.08.201819:30Жоау Соуза (Португалия) – Мартон Фучович (Венгрия) –

06.08.201820:00Джек Сок (США, 13) – Даниил Медведев (Россия, Q) –

06.08.201820:00Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) –

06.08.201821:00Брэдли Клан (США, Q) – Давид Феррер (Испания) –

06.08.201822:30Диего Шварцман (Аргентина, 11) – Кайл Эдмунд (Великобритания) –

07.08.201800:00Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – Йосихито Нисиока (Япония, Q) –

07.08.201802:00Милош Раонич (Канада) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) –

07.08.201803:30Вашек Поспишил (Канада, WC) – Борна Чорич (Хорватия) –

07.08.201819:00Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – Люка Пуи (Франция) –

07.08.201819:00Евгений Донской (Россия, Q) – Андрей Рублёв (Россия) –

07.08.201819:00Жереми Шарди (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) –

07.08.201819:00Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Ник Кирьос (Австралия, 16) –

07.08.201819:00Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция) –

07.08.201819:00Кей Нисикори (Япония) – Робин Хасе (Нидерланды) –

07.08.201819:00Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Стефанос Циципас (Греция) –

07.08.201819:00Фрэнсис Тиафо (США) – Марко Чеккинато (Италия) –

07.08.201819:00Стив Джонсон (США) – Фабио Фоньини (Италия, 14) –

07.08.201819:00Чхун Хён (Южная Корея) – Новак Джокович (Сербия, 9) –

07.08.201819:00Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) – Райан Харрисон (США, Q) –

07.08.201819:00Филип Краинович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) –

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!