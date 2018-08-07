Rogers Cup (ATP): Джокович обыграл Полански, Надаль начнет турнир матчем с Пэром

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Торонто.

Открытый чемпионат Канады, или Rogers Cup, – профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Монреале и Торонто (Канада) на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде.

Даты: 6 – 12 августа

Покрытие: хард

Призовой фонд: 5 315 025 долларов

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Хуан Мартин Дель Потро (3), Кевин Андерсон (4), Григор Димитров (5), Марин Чилич (6), Доминик Тим (7), Джон Иснер (8)

Украинки на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 5) – Фернандо Вердаско (Испания) – 4:6, 6:2, 7:6

Борна Чорич (Хорватия) – Марин Чилич (Хорватия, 6) – 3:6, 6:3, 1:6

08.08.2018 18:00 Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – Робин Хасе (Нидерланды) –

08.08.2018 18:00 Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – Карен Хачанов (Россия) –

Петер Полански (Канада, WC) – Новак Джокович (Сербия, 9) – 3:6, 4:6

08.08.2018 18:00 Райан Харрисон (США, Q) – Илья Ивашко (Беларусь, Q) –

08.08.2018 19:30 Доминик Тим (Австрия, 7) – Стефанос Циципас (Греция) –

08.08.2018 19:30 Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Джон Иснер (США, 8) –

08.08.2018 19:30 Фрэнсис Тиафо (США) – Милош Раонич (Канада) –

08.08.2018 19:30 Евгений Донской (Россия, Q) – Кевин Андерсон (ЮАР, 4) –

08.08.2018 21:00 Диего Шварцман (Аргентина, 11) – Сэм Куэрри (США) –

08.08.2018 21:00 Брэдли Клан (США, Q) – Александр Зверев (Германия, 2) –

08.08.2018 21:00 Денис Шаповалов (Канада) – Фабио Фоньини (Италия, 14) –

08.08.2018 22:30 Мартон Фучович (Венгрия) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) –

09.08.2018 01:30 Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Бенуа Пэр (Франция) –

09.08.2018 03:00 Даниил Медведев (Россия, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) –

Первый круг

Джаред Доналдсон (США, LD) – Бенуа Пэр (Франция) – 3:6, 4:6

Петер Полански (Канада, WC) – Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6 (3), 6:4

Юити Сугита (Япония) – Илья Ивашко (Беларусь, Q) – 2:6, 3:6

Петер Гоевчик (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания) – 2:6, 2:6

Жоау Соуза (Португалия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:7 (2)

Джек Сок (США, 13) – Даниил Медведев (Россия, Q) – 3:6, 6:3, 3:6

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – 6:4, 3:6, 4:6

Брэдли Клан (США, Q) – Давид Феррер (Испания) – 7:6 (5), 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 11) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:2

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – Йосихито Нисиока (Япония, Q) – 6:0 *отказ Нисиока

Милош Раонич (Канада) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:4

Вашек Поспишил (Канада, WC) – Борна Чорич (Хорватия) – 4:6, 3:6

Кей Нисикори (Япония) – Робин Хасе (Нидерланды)– 5:7, 1:6

Филип Краинович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 2:6

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Ник Кирьос (Австралия, 16) – 1:6, 7:5, 7:5

Сэм Куэрри (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 7:5

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:7(3)

Фрэнсис Тиафо (США) – Марко Чеккинато (Италия) – 7:6(3), 6:1

Маккензи Макдональд (США) – Райан Харрисон (США, Q)– 4:6, 2:6

Новак Джокович (Сербия, 9) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) – 6:3, 7:6

Стив Джонсон (США) – Фабио Фоньини (Италия, 14) – 4:6, 4:6

Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – Люка Пуи (Франция) – 6:4, 6:3

Евгений Донской (Россия, Q) – Андрей Рублев (Россия) – 7:6 (7), 6:4

Жереми Шарди (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 1:6, 4:6

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!