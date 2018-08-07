Rogers Cup (WTA): Конта победила Азаренка и встретится в третьем круге со Свитолиной

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Монреале.

Открытый чемпионат Канады, или Rogers Cup, – профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Монреале и Торонто (Канада) на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier 5 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 6 – 12 августа

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 820 000 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Слоан Стивенс (3), Анжелик Кербер (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Гарбинье Мугуруса (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Третий круг

Ализе Корне (Франция) – Эшли Барти (Австралия, 15) – 6:7 (3), 4:6

Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) – Слоан Стивенс (США, 3) – 2:6, 5:7

09.08.2018 21:00 Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия, 10) –

09.08.2018 23:30 Кики Бертенс (Нидерланды) – Петра Квитова (Чехия, 8) –

09.08.2018 23:30 Мария Шарапова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, 6) –

10.08.2018 00:00 Элина Свитолина (Украина, 5) Йоханна Конта (Великобритания) –

10.08.2018 00:00 Элисе Мертенс (Бельгия, 14) –

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 8) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 10) – Люси Шафаржова (Чехия, Q) – 2:6, 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 6) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:1, 6:3

Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 3:2 (отказ)

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Эшли Барти (Австралия, 15) – 6:7, 2:6

Анжелика Кербер (Германия, 4) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 1:6

Элина Свитолина (Украина, 5) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:3, 6:7(5), 4:3 (отказ Бузэрнеску)

Дарья Касаткина (Россия, 12) – Мария Шарапова (Россия) – 0:6, 2:6

Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 2:6, 2:6

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 6:7(9), 1:6

Элисе Мертенс (Бельгия, 14) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:7, 6:0

Франсуаза Абанда (Канада, WC) – Слоан Стивенс (США, 3) – 0:6, 2:6

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Йоханна Конта (Великобритания) – 3:6, 1:6

09.08.2018 19:30 Симона Халеп (Румыния, 1) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6 (9),

09.08.2018 20:30 Сорана Кырстя (Румыния, LD) – Винус Уильямс (США, 13) –

09.08.2018 20:00 Арина Соболенко (Беларусь) – Каролина Возняцки (Дания, 2) –

Первый круг

Александра Крунич (Сербия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 0:6

Тимя Бабош (Венгрия) – Юлия Гергес (Германия, 10) – 6:3, 6:7(3), 4:6

Екатерина Макарова (Россия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 3:6, 1:6

Люси Шафаржова (Чехия, Q) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 6:4, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 6:7 (6), 2:6

Кэролайн Доулхайд (США, Q) – Винус Уильямс (США, 13) – 5:7, 1:6

Леся Цуренко (Украина) – Кэйти Бултер (Великобритания, Q) – 6:4, 6:2

Эшли Барти (Австралия, 15) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 1:6, 7:5

Сорана Кырстя (Румыния, LD) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 3:6, 6:4, 6:4

Йоханна Конта (Великобритания) – Елена Остапенко (Латвия, 11) – 6:7, 6:1, 6:2

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Софья Жук (Россия, Q) – 6:1, 6:2

Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) – Наоми Осака (Япония, 16) – 7:6, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь) – Ана Богдан (Румыния, Q) – 6:4, 4:6, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды) – Кэрол Чжао (Канада, WC) – 6:1, 6:2

Мария Шарапова (Россия) – Сесил Каратанчева (Болгария, Q) – 6:1, 6:2

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Ван Цян (Китай, Q) – 6:2, 7:5

Ализе Корне (Франция) – Татьяна Мария (Германия, WC) – 4:6, 6:1, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кристина Макхэйл (США, Q) – 6:3, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 14) – Эжени Бушар (Канада, WC) – 6:2, 6:4

Дарья Касаткина (Россия, 12) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 4:6, 6:1

Чжан Шуай (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – 7:5, 7:5

Франсуаза Абанда (Канада, WC) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) – 6:3, 6:2

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Кристина Младенович (Франция) – 6:0, 6:1

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