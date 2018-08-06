Rogers Cup (WTA): Цуренко сыграет с Бултер, Свитолина начнет выступления со второго круга

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Монреале.

Открытый чемпионат Канады или Rogers Cup – профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Монреале и Торонто (Канада) на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier 5 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 6 – 12 августа

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 820 000 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Слоан Стивенс (3), Анжелик Кербер (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Гарбинье Мугуруса (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

06.08.2018 18:00 Александра Крунич (Сербия) – Анастасия Севастова (Латвия) –

06.08.2018 18:00 Тимя Бабош (Венгрия) – Юлия Гергес (Германия, 10) –

06.08.2018 18:00 Екатерина Макарова (Россия) – Анетт Контавейт (Эстония) –

06.08.2018 19:30 Люси Шафаржова (Чехия, Q) – Дарья Гаврилова (Австралия) –

06.08.2018 19:30 Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Катержина Синякова (Чехия) –

06.08.2018 21:00 Барбора Стрыцова (Чехия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) –

06.08.2018 21:00 Кэролайн Доулхайд (США, Q) – Винус Уильямс (США, 13) –

06.08.2018 21:00 Леся Цуренко (Украина) – Кэйти Бултер (Великобритания, Q) –

06.08.2018 23:30 Татьяна Мария (Германия, WC) – Ализе Корне (Франция) –

07.08.2018 01:30 Наоми Осака (Япония, 16) – Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) –

07.08.2018 01:30 Мария Шарапова (Россия) – Сесил Каратанчева (Болгария, Q) –

07.08.2018 03:00 Франсуаза Абанда (Канада, WC) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) –

07.08.2018 19:00 Арина Соболенко (Беларусь) – Ана Богдан (Румыния, Q) –

07.08.2018 19:00 Ван Цян (Китай, Q) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) –

07.08.2018 19:00 Ирина Бегу (Румыния) – Эшли Барти (Австралия, 15) –

07.08.2018 19:00 Дарья Касаткина (Россия, 12) – Мария Саккари (Греция) –

07.08.2018 19:00 Йоханна Конта (Великобритания) – Елена Остапенко (Латвия, 11) –

07.08.2018 19:00 Кэрол Чжао (Канада, WC) – Кики Бертенс (Нидерланды) –

07.08.2018 19:00 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кристина Макхэйл (США, Q) –

07.08.2018 19:00 Чжан Шуай (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия, Q) –

07.08.2018 19:00 Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Софья Жук (Россия, Q) –

07.08.2018 19:00 Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Кристина Младенович (Франция) –

07.08.2018 19:00 Элисе Мертенс (Бельгия, 14) – Эжени Бушар (Канада, WC) –

07.08.2018 19:00 Моника Никулеску (Румыния, Q) – Сорана Кырстя (Румыния, LD) –

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