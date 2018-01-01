Бондаренко вышла в финал квалификации к турниру в Монреале

Катерина Бондаренко оспорит путевку в основную сетку турнира в Монреале с испанской Саурес Наварро.

Украинка Катерина Бондаренко с победы начала квалификационные матчи к Rogers Cup в Монреале.

Бондаренко в трех сетах справилась с итальянкой Ириной Фалькони – 3:6, 6:3, 3:6.

Соперницы начали матч с проигранных подач. Все же украинка взяла на один брейк больше – три против двух, что и позволило ей повести в счете.

Во втором сете уже Фалькони взяла на одну подачу на приеме больше. Бондаренко отдала сопернице четыре брейка, при этом взяв три.

В решающей партии украинка допускала меньше ошибок, взяв две подачи на приеме и отдав одну Фалькони.

Таким образом, Бондаренко обыграла итальянку и вышла в финал квалификации к турниру в Монреале. За место в основной сетке Катерина поборется с испанкой Суарес Наварро.

Матч Бондаренко – Наварро состоится в воскресенье, 5-го августа. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Свитолина провела спарринг с Шараповой накануне турнира в Монреале.

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