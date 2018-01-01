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Свитолина провела спарринг с Шараповой накануне турнира в Монреале

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Элина Свитолина готовится к защите титула на турнире в Монреале.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Действующая обладательница Rogers Cup Элина Свитолина стартует на турнире в Монреале со второго круга. Защиту титула украинка начнет против победительницы встречи между Михаэлой Бузэрнеску и одной из теннисисток, прошедших квалификацию. Отметим, что пятая ракетка мира уже дважды вылетала от румынки: сперва в третьем раунде Ролан Гаррос, а через три недели и на турнире в Бирмингеме

Тем временем, Свитолина провела спарринг против россиянки Марии Шараповой, выложив в Instagram Stories фото после матча. 

Ранее Свитолина рассказала о городах, где любит проводить время.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Мария Шарапова
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