Свитолина провела спарринг с Шараповой накануне турнира в Монреале
Элина Свитолина готовится к защите титула на турнире в Монреале.
Действующая обладательница Rogers Cup Элина Свитолина стартует на турнире в Монреале со второго круга. Защиту титула украинка начнет против победительницы встречи между Михаэлой Бузэрнеску и одной из теннисисток, прошедших квалификацию. Отметим, что пятая ракетка мира уже дважды вылетала от румынки: сперва в третьем раунде Ролан Гаррос, а через три недели и на турнире в Бирмингеме.
Тем временем, Свитолина провела спарринг против россиянки Марии Шараповой, выложив в Instagram Stories фото после матча.
Ранее Свитолина рассказала о городах, где любит проводить время.
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