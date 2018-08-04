Костюк рассказала, что мешало ей играть на турнирах Большого Шлема

Излишнее волнение влекло за собой неудачи.

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что мешало ей пробиться в основную сетку турниров Большого Шлема.

“На турнирах Большого Шлема я слишком нервничаю. Доходит до того, что я просто не могу спать. Во Франции это привело к тому, что я постоянно была уставшей, а вдобавок ко всему, еще и заболела. Я смогла выиграть очень сложный первый матч, но во втором вышла на корт разбитой. Я не могла бегать, не могла нормально играть.

На Уимблдоне я играла в свой день рождения, и это добавило еще больше стресса. Мне снова удалось выиграть первый матч, который продолжался более трех часов. И вплоть до следующей игры у меня очень болела рука, что снова помешало нормальной отдаче. Во втором сете того матча мой организм просто угасал”,- приводит слова Костюк Xsport.ua.

Напомним, что ближайшим турниром, на котором сыграет украинка станет ITF в Ванкувере.

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