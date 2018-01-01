Переключиться на мобильную версию

Уильямс снялась с турнира в Монреале

Комментариев: 0
Ее место займет немка выбившая Свитолину с Уимблдона.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Монреале.

Конкретная причина пока не разглашается, но, как сообщает Tennispanorama.com, это не связанно с травмами, а лишь какие-то личные вопросы теннисистки.

Ее место в турнире займет немка Татьяна Мария. В первом раунде ей будет противостоять Ализе Корне, а уже во втором мог бы повториться финал Уимблдона, но вместо этого мы можем увидеть немецкое противостояние Кербер - Мария.

Напомним, что недавно Уильямс потерпела самое разгромное поражение в своей карьере.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Серена Уильямc
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь