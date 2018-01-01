Ее место займет немка выбившая Свитолину с Уимблдона.

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Монреале.

Конкретная причина пока не разглашается, но, как сообщает Tennispanorama.com, это не связанно с травмами, а лишь какие-то личные вопросы теннисистки.

Ее место в турнире займет немка Татьяна Мария. В первом раунде ей будет противостоять Ализе Корне, а уже во втором мог бы повториться финал Уимблдона, но вместо этого мы можем увидеть немецкое противостояние Кербер - Мария.

Напомним, что недавно Уильямс потерпела самое разгромное поражение в своей карьере.

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