Федерер: Перестал кататься на горных лыжах, поскольку боюсь получить травму

Швейцарец боится травмироваться вне корта.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что стал себя беречь в свободное от тенниса время.

"На самом деле я боюсь получить травму вне корта. В прошлом году у меня было время, чтобы покататься на горных лыжах с дочерьми, но я не сделал этого. Детям нравится горнолыжный спорт, сейчас у них подходящий возраст для занятия этим видом спорта. Сейчас мое время вне корта отличается от того, что было 15 лет назад. Я больше не катаюсь на лыжах, стал меньше играть в футбол", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Ранее Федерер заявил, что завершит карьеру, если его жена перестанет ездить с ним на соревнования.

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