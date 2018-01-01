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Французский теннисист сломал две ракетки после проигранного розыгрыша

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Пэр вышел из себя, когда потерял, едва ли не последний, шанс спасти игру.
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
washingtonpost.com

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел из себя и начал крушить все вокруг, после того как проиграл один из решающих розыгрышей в третьем сете поединка с Багдатисом на турнире в Вашингтоне.

 

 

После двух равных сетов, Пэр и Багдатис вышли на финальную партию, в которой игра у француза явно не задалась. При счете 2:4 он проиграл решающий розыгрыш, отдав киприоту еще одну подачу, тем самым практически лишив себя шансов на победу.

В итоге Пэр вылетел в первом круге турнира, проиграв Багдатису (3:6, 6:3, 2:6), вдобавок сломав две ракетки и заработав не лучшую славу.

Американское турне также не очень хорошо началось для Сирены Уильямс, которая потерпела самое разгромное поражение в своей карьере.

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Теги: теннис, Бенуа Пэр
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