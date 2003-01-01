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Убийца сестры Серены и Винус Уильямс досрочно вышел из тюрьмы

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Роберт Максфилд был приговорен к 15 годам лишения свободы.
Сестры Уильямс
Сестры Уильямс
Getty Images

Роберт Максфилд, который в 2003 году застрелил сводную сестру Серены и Винус Уильямс, досрочно выпущен из тюрьмы, сообщает Daily Mail.

Член преступной группировки в калифорнийском Комптоне в сентябре 2003 года выстрелил очередью из автомата в Ролланда Уормли из другой банды, рядом с ним в машине находилась его девушка - 31-летняя Йетунде Прайс - сестра теннисисток и их ассистент. Выстрел попал девушке в голову, она скончалась на месте.

В 2006 году преступник был приговорен к 15 годам лишения свободы, но за примерное поведение вышел на свободу раньше.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс потерпела самое разгромное поражение в своей карьере

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Теги: Йетунде Прайс, Серена Уильям, Винус Уильямс, Роберт Максфилд
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