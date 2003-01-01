Убийца сестры Серены и Винус Уильямс досрочно вышел из тюрьмы

Роберт Максфилд был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Роберт Максфилд, который в 2003 году застрелил сводную сестру Серены и Винус Уильямс, досрочно выпущен из тюрьмы, сообщает Daily Mail.

Член преступной группировки в калифорнийском Комптоне в сентябре 2003 года выстрелил очередью из автомата в Ролланда Уормли из другой банды, рядом с ним в машине находилась его девушка - 31-летняя Йетунде Прайс - сестра теннисисток и их ассистент. Выстрел попал девушке в голову, она скончалась на месте.

В 2006 году преступник был приговорен к 15 годам лишения свободы, но за примерное поведение вышел на свободу раньше.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс потерпела самое разгромное поражение в своей карьере.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!