Федерер: Закончу карьеру, если жена перестанет ездить со мной на турниры

Мирка Федерер ездить с четырьмя детьми на все соревнования мужа.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, а каком случае откажется от продолжения карьеры. По словам швейцарца, его жена Мирка стоит выше, чем теннис.

"Без Мирки я не смогу продолжать карьеру. Я закончу играть, откажись она от дальнейших переездов и путешествий. Она – ключ к моей карьере, к моему теннису. Тем не менее сейчас Мирка счастлива и продолжает ездить со мной и четырьмя детьми с одного турнира на другой", – передает слова Федерера Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер не знает, когда завершит карьеру, но этот момент, по его мнению, уже близок.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!