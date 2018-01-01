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Федерер: Закончу карьеру, если жена перестанет ездить со мной на турниры

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Мирка Федерер ездить с четырьмя детьми на все соревнования мужа.
Мирка Федерер болеет за мужа на Уимблдоне
Мирка Федерер болеет за мужа на Уимблдоне
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, а каком случае откажется от продолжения карьеры. По словам швейцарца, его жена Мирка стоит выше, чем теннис.

"Без Мирки я не смогу продолжать карьеру. Я закончу играть, откажись она от дальнейших переездов и путешествий. Она – ключ к моей карьере, к моему теннису. Тем не менее сейчас Мирка счастлива и продолжает ездить со мной и четырьмя детьми с одного турнира на другой", – передает слова Федерера Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер не знает, когда завершит карьеру, но этот момент, по его мнению, уже близок.

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Теги: Роджер Федерер, Мирка Федерер, теннис
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