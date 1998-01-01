Серена Уильямс потерпела самое разгромное поражение в карьере

Американка смогла взять всего один гейм в матче против Конты.

23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс не смогла пройти во второй круг турнира в Сан-Хосе, США. В первом матче соревнований против Йоханны Конты американка взяла всего один гейм - 1:6, 0:6.

Это поражение стало самым разгромным в карьере экс-первой ракетки мира. Ранее Серена не брала меньше двух геймов за матч.

В 1998 году Серена Уильямс уступила теннисистке из ЮАР Джанетт Крюгер со счетом 1:6, 1:6. На итоговом турнире 2014 она проиграла румынке Симоне Халеп - 0:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Уильямс обвинила допинг-инспекции в дискриминации.

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