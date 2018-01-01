US Open: пять украинок сыграют в основе, три - в квалификации

На Открытом чемпионате США планируется широкое представительство Украины.

Опубликован заявочный лист последнего в сезоне турнира Большого Шлема – US Open, который стартует в Нью-Йорке 27 августа.

Среди 104-х теннисисток, которые попали в основной лист турнира, пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Ветераном можно считать Катерину Бондаренко, которая в 12-й раз выступит на US Open, у нее же лучший результат среди украинских теннисисток – выход в четвертьфинал в 2009 году. Элина Свитолина и Леся Цуренко максимум доходили до четвертого круга.

В отборочном турнире Украину представят три теннисистки - Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

В мужской сетке пока заявлен в основу не играющий из-за травмы Александр Долгополов, а вот Сергей Стаховский и Илья Марченко попробуют преодолеть квалификацию.

Ранее Элина Свитолина заявила, что постарается сыграть на US Open на 100%.

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