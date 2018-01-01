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Свитолина: Я люблю отдыхать на пляжах Монте-Карло

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Украинка рассказала о городах, в которых любит проводить свободное время.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина стала героиней рубрики "В туре с..." от спонсора "Dubai Duty Free", где рассказала о любимых городах.

"Я люблю бывать в Монте-Карло, это место, где я отдыхаю на пляжах, есть превосходные виды из моего номера отеля. В Монте-Карло я люблю прогуливаться вместе с семьей, друзьями, я наслаждаюсь этим временем. Для меня важно проводить время там.

Рим – очень особенное место для меня. Я там выиграла два титула. С этим местом связаны всегда лучшие воспоминания. Было очень приятно встретится с Тотти, он легенда.

Для меня всегда является особенным возвращение домой. Там я встречаюсь с бабушкой, которая очень вкусно готовит блины. В моей родной Одессе всегда солнечно, много людей приезжают в этот город на отдых.

Я очень любила проводить время в юности на пляжах.

По возвращению в Лондон, я всегда иду в магазины, суббота или воскресенье – отличные дни для этого. Там я покупаю фрукты, овощи, общаюсь с людьми", – приводит слова украинки пресс-служба WTA.

Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина отказалась лететь на турнир в Россию.

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Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина, Монте-Карло, Рим, Одесса
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