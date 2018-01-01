Переключиться на мобильную версию

Стаховский проиграл в первом круге турнира в Сеговии

Комментариев: 0
Сеяный под первым номером украинец проиграл теннисистку из четвертой сотни.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
atp.com

Вторая ракетка Украині 32-летний Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, потерпел поражение от итальянца Маттео Виолы, занимающего в мировом рейтинге 303-ю строчку.

Поединок длился 2 часа 4 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом  6:3, 2:6, 7:6(5).

На счету Стаховского пять брейков, семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Виола сделал четыре брейка, два эйса и допустил пять двойных ошибок.

По ходу решающего сета Стаховский не реализовал два брейкпоинта. На тайбрейке Стаховский дважды выходил вперед с мини-брейком, но оба раза преимущество упускал. Заработав первый матчбол, Виола сумел оформить победу на подаче украинца, когда судья засчитал Стаховскому двойную ошибку.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Стаховский, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь