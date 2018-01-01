Стаховский проиграл в первом круге турнира в Сеговии

Сеяный под первым номером украинец проиграл теннисистку из четвертой сотни.

Вторая ракетка Украині 32-летний Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, потерпел поражение от итальянца Маттео Виолы, занимающего в мировом рейтинге 303-ю строчку.

Поединок длился 2 часа 4 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом 6:3, 2:6, 7:6(5).

На счету Стаховского пять брейков, семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Виола сделал четыре брейка, два эйса и допустил пять двойных ошибок.

По ходу решающего сета Стаховский не реализовал два брейкпоинта. На тайбрейке Стаховский дважды выходил вперед с мини-брейком, но оба раза преимущество упускал. Заработав первый матчбол, Виола сумел оформить победу на подаче украинца, когда судья засчитал Стаховскому двойную ошибку.

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