Цуренко: Во время турниров в Китае постоянно хочется домой

Украинская теннисистка рассказала о планах на концовку сезона, а также о некоторых особенностях различных турниров.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала об изменениях в своем тренировочном процессе, планах на остаток сезона, а также поделилась некоторыми воспоминаниями о прошлых турнирах.

“В моем тренировочном процессе много чего изменилось. Я стала больше атаковать, а также уделила особое внимание подаче. Думаю, это уже видно по моей игре, хотя, безусловно, еще не достаточно. Также я расширила свою команду. Теперь у меня есть не только тренер по теннису, а также фитнес-тренер и физиотерапевт.

Надеюсь, эти изменения помогут мне решить мою проблему с первыми раундами. Откровенно говоря, я не думаю, что проблема в тренировочном процессе, но, может, смена ритма мне поможет. Частые вылеты в первом раунде это скорее нервозность. Ты всегда ставишь перед собой высокие цели, а вылет после первого же матча – это провал, вот и нервничаешь. Слишком хочешь победить и теряешь самообладание.

До конца сезона хотелось бы попасть в топ-20 мирового рейтинга и выиграть еще один турнир. В последние годы я выигрывала по одному турниру за сезон. Надо прогрессировать. Из тех турниров, которые уже завершились, больше всего понравился Акапулько, ведь я одержала победу, ну и Roland Garros.

Оценивая сезон в целом, я и довольна, и нет. Показала неплохие результаты, но, как всегда, хотелось большего. Теперь впереди Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, US Open, а потом пару турниров в Китае. Может еще что-то в Европе, посмотрим.

Если говорить про Китай, то я не очень люблю там играть. С турнирной организацией там все в порядке, но когда долго там находишься, то начинаешь очень скучать. Слишком большая разница в культуре. Во время турниров в Китае постоянно хочется домой.

Жаль, что в Украине не проводят более-менее значимые турниры. Но, на это нужно большое финансирование. К примеру, что бы провести турнир с призовыми в 250 тысяч долларов, нужно 500 тысяч. Необходима заинтересованность инвесторов. Без этого никак.

Между турами я всегда возвращаюсь в Киев. Здесь восстанавливаюсь и тренируюсь. Мне очень нравится здешняя атмосфера, так что я даже не думаю о заграничных резиденциях. Именно поэтому я бы с удовольствием сыграла бы на хорошем турнире в Киеве”,- рассказала Цуренко в интервью Xsport.ua.

Ранее украинская теннисистка заявляла, что осталась недовольна своими результатами на Уимблдоне.

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